Quando va in onda la prossima puntata di C’è Posta per Te? Data e anticipazioni

C’è Posta per te è ormai un appuntamento fisso per gli italiani. Ogni settimana infatti le storie, abilmente raccontate dalla grande Maria De’ Filippi, entrano nelle case di migliaia di spettatori facendoci commuovere ed emozionare. E a questo proposito l’ultima puntata del 4 febbraio non ha certo tradito le aspettative. Adesso però, considerando che tra pochi giorni inizierà Sanremo, viene da chiedersi: la trasmissione andrà in onda sabato prossimo? Ecco cosa sappiamo al momento.

C’è posta per te va in onda sabato 11 febbraio 2023?

Sì perché stavolta l’appuntamento dell’11 febbraio coincide con la settimana di Sanremo. Negli anni passati le reti concorrenti della Rai hanno quasi sempre deciso di “preservare” i propri programmi di punta mandandoli in stand by per sette giorni. La stessa Rai – si veda il caso di alcune fiction di successo – anche per quest’anno ha deciso di far slittare al dopo Festival la messa in onda di alcuni programmi. Ma che dire allora di C’è Posta per te? Ebbene, per il 2023 Mediaset sembra aver deciso di non modificare i propri palinsesti mantenendo anche per la settimana di Sanremo la regolare programmazione. E la trasmissione di Maria De’ Filippi, salvo ripensamenti dell’ultima ora, non fa differenza: pertanto il programma sarà regolarmente in onda sabato prossimo sempre in prima serata su Canale 5. Nonostante Sanremo.

Quante puntate sono e quando finisce C’è Posta per te

La trasmissione ha preso il via il 7 gennaio scorso e le puntate previste sono circa una decina. Stando a quanto predisposto da Mediaset il programma ci terrà compagnia fino all’11 marzo prossimo. Questo dunque il calendario completo delle puntate che seguiranno quella in onda stasera 4 febbraio: sabato 11 febbraio, sabato 18 febbraio, sabato 25 febbraio, sabato 4 marzo e gran finale sabato 11 marzo.

