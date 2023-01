C’è posta per te, chi sono Stefano e Valentina: “La tossicità fatta persona”, i Ferragnez (e il web) contro la coppia

Ieri sera, sabato 7 gennaio, è tornato puntuale l’appuntamento con la longeva trasmissione di Maria De Filippi C’è posta per te. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, lo show è ricominciato dalla storia di Stefano e Valentina. Il loro amore era giunto quasi alla fine ma nella loro relazione i colpi di scena non mancano e la reazione del web, compresa quella delle celebre coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, non si è certo fatta attendere. Valentina si è rivolta a Maria De Filippi in quanto dopo aver tradito il marito con un altro uomo voleva provare a ricucire il rapporto.

C’è Posta per Te 2023, chi è il nuovo postino Giovanni Vescovo: età, Uomini e Donne, fidanzata, foto e Instagram

La relazione tossica di Stefano e Valentina e la reazione dei Ferragnez

Dal canto suo, Stefano, non si sente pronto a mettere una pietra sopra su quanto accaduto anche se ammette di non aver smesso di consumare rapporti intimi con la moglie. La donna si sente l’amante del marito e vuole tornare con lui in modo definitivo. La loro relazione appare dunque decisamente tossica, a definirla così in primo luogo i Ferragnez, una delle coppie maggiormente seguite del web. Ancora una volta, Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di condividere sui social con i propri fan l’indignazione per quanto si stava verificando nel salotto di Maria De Filippi: ‘Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata’, incalza Fedez che riprende la moglie sul divano, la quale ammette poi che: ‘La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo’ sentenzia l’influencer. ‘Per noi lui è la tossicità fatta a persona’: queste le parole che Chiara ha utilizzato a corredo delle stories per sintetizzare quello che era pensiero suo e di Fedez.

Il pubblico della rete e il commento di Paola Iezzi

I Ferragnez non sono però gli unici ad essersi fatti sentire sui social. La rabbia è esplosa nel momento in cui Stefano ha deciso di aprire la busta pur confermando di non avere intenzione di far tornare tutto alla normalità, com’era prima e dunque di lasciarsi alle spalle l’accaduto. Il pubblico si è dunque diviso e in molti non si sono sentiti di schierarsi contro la donna a seguito di alcuni dettagli poi raccontati da Maria. In merito si è espressa anche Paola Iezzi: ‘Che courage’, questo il suo laconico commento.