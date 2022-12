Perché Veronica Peparini non è più ad Amici come insegnante di danza: cosa è successo con Maria De Filippi

Veronica Peparini ha detto ‘addio’ ad Amici il programma in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, quest’anno alla sua 22esima edizione. La professoressa di ballo, dopo 10 anni, ha salutato il talent show per cedere il posto a un nuovo insegnante, Enamuele Lo. La decisione è stata accolta con rammarico e dispiacere dall’insegnante di ballo che solo a distanza di tempo chiarisce le motivazioni di questo ‘abbandono’.

Il dispiacere della ballerina dopo i 10 anni trascorsi con Amici

In un’intervista la Peparini ha raccontato: “Non c’è un motivo preciso per cui sono fuori dal programma. Si tratta di un semplice cambiamento. Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”. Tanto dolore e un po’ di amarezza per la ballerina che ha speso anche parole di stima nei confronti di colui che sarà il suo sostituto nel programma: “Non vedermi seduta dietro la cattedra mi fa provare davvero un effetto strano, quello è stato un ruolo importante. Cosa penso di Emanuel Lo? Un buon professionista nel suo campo”. Restano comunque buoni i rapporti con alunni e colleghi del programma e anche con la conduttrice alla quale la professoressa dice di “dovere tanto. Sono molto grata per l’opportunità avuta”.

La Peparini è una ballerina di fama internazionale

D’altro canto la Peparini grazie ad Amici, nel suo ruolo di insegnante ha ottenuto grande fama in Italia, anche se la 51enne era già una coreografa e una ballerina di fama internazionale. Impegnata sentimentalmente con un collega, suo ex allievo, Andreas Mullere, Veronica è anche mamma di due ragazzi: Olivia e Daniele che ha avuto da una precedente relazione sentimentale.

Oggi, 11 dicembre, l’insegnante di danza tornerà a sedere tra la giuria del talent show di Canale 5 per giudicare le esibizioni dei ballerini. Un ultimo atto per la Peparini che poi saluterà il programma concentrando il suo impegno in altre attività professionali.