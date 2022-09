Amici 22, Veronica Peparini fuori dal programma. Il fidanzato Andreas: ‘Pugnalata alle spalle’

La nuova edizione di Amici 22 di Maria De Filippi parte con il botto. Già dalla prima puntata infatti, andata in onda domenica 18 settembre, ci sono state polemiche e problemi.

Veronica Peparini esclusa dallo show

Tra i molti ospiti presenti in studio (Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi) e la composizione delle nuove classi, a dare spettacolo sono state le new entry Emanuel Lo, per il ballo, e Arisa, per il canto, che hanno sostituito Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Mentre la Pettinelli pubblicava sui social un video di incoraggiamento per i nuovi allievi, Andreas Muller, ballerino, ex concorrente di Amici e fidanzato della Peparini, postava uno sfogo sul suo account Instagram parlando dell’esclusione di Veronica e puntando il dito contro chi l’avrebbe pugnalata alle spalle.

Andreas Muller alla Peparini: “Hai pugnalate alle spalle e leccac*** intorno”

“Credo che il punto fondamentale – scrive Andreas su Instagram – quando si parla di danza sia avere un’identità: stilistica e umana. Credo che aldilà di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l’importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile.

Credo che in questi anni, ballerini , coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)

Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore.

Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nella quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere.

Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il “cambiamento” nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare.”