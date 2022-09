Amici 2022, chi entra oggi? Mancano tre banchi, ecco chi sono gli allievi

Durante la prima puntata di Amici 22, andata in onda domenica 18 settembre 2022, sono entrati i primi cantanti e ballerini della scuola: scopriamo quanti banchi sono rimasti disponibili, chi saranno gli ultimi allievi che verranno scelti nella puntata in onda oggi e l’orario in cui sintonizzarsi.

Amici 2022, tre posti liberi

La prima puntata del daytime di Amici 2022 andrà in onda oggi martedì 20 settembre. La composizione finale della classe andrà in onda oggi a partire dalle ore 16:10 su Canale 5. Durante la prima puntata di oggi del daytime verranno assegnati gli ultimi tre posti disponibili. Si tratta di tre banchi affidati alla categoria ballo. Il primo a venir giudicato durante la puntata sarà Mattia Zenzola, ex allievo della passata edizione. Al ballerino latino Raimondo Todaro darà una seconda possibilità.

Ecco chi sono i nuovi allievi

Ecco chi sono i nuovi allievi che formeranno la classe della nuova edizione di Amici 22. Per quanto riguarda i ballerini ecco la lista dei nomi e degli insegnanti:

Maddalena, Todaro e Emanuel

Ludovica, Emanuel

Ramon, Alessandra Celentano

Rita, Alessandra Celentano

Gianmarco, Alessandra Celentano

Megan, Todaro

Samuele, Emanuel

Mattia Zenzola, Todaro

Asia, Todaro

Samuel, Emanuel

Ecco invece la lista dei nuovi cantanti di Amici: