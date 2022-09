Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: cosa vedremo oggi, tronisti e ultime news

Uomini e Donne. Il famoso salotto di Maria De Filippi, in onda il primo pomeriggio, è nuovamente pronto a regalarci tantissime novità per quest’anno. Si siete degli appassionati delle storie d’amore che si avvicenderanno su Canale 5, non potete di certo perdervi la puntata di oggi e, soprattutto, questa lettura in cui vi sveleremo tutte le anticipazioni della puntata del 20 settembre 2022.

Anticipazioni per la puntata del 20 settembre 2022

Certo, prima regola: per non rovinarvi la sorpresa non vi diremo proprio tutto: basta sapere innanzi tutto quali saranno le due troniste ufficiali del programma: Federica Aversano e Lavinia Mauro. Come da tradizione, allora, le due ragazze saranno presentate da Maria De Filippi che, dopo averle conosciute, farà scendere i corteggiatori delle giovani per un primo ballo dove sarà possibile tirare delle prime considerazioni.

Trono over: quali novità

Per quanto riguarda il trono over, invece, quello delle signore e dei signori di una certa età, sono previste delle novità importanti che faranno certamente battere il cuore ai fan. Per prima cosa: la coppia formata da Sara e Davide che, dopo un’estate che li ha visti molto vicini, decideranno di lasciare lo studio insieme.

Gemma VS Tina Cipollari: si ricomincia

Sempre nel trono over, che nelle puntate scorse aveva regalato tante sorprese, ecco tornare i battibecchi indimenticabili tra Gemma Galgani e Tina Cipollari, anche quest’anno le due donne non sembrano andare d’accordo. Gemma, però, proprio oggi farà la conoscenza di un corteggiatore nuovo, Didier da Lugano, dopo che nella scorsa edizioni aveva deciso di mandare via il signor Giovanni con il quale si era frequentata.

Soddisfazioni per Ida Platano

Una piccola grande soddisfazione anche per Ida Platano che dopo uno scontro con Riccardo Guarnieri, si sentirà dire che proprio lui l’ha cercata per tutta l’estate.