Uomini e Donne 2022: a che ora inizia su Canale 5 e dove vedere la replica in tv su La5 e in streaming

Dopo i funerali della Regina Elisabetta, che hanno fatto stravolgere i palinsesti Mediaset (e non solo), oggi finalmente per la gioia dei telespettatori che seguono da anni la trasmissione torna Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi è pronto ad aprire le sue porte, con nuovi tronisti, passioni e storie da raccontare. Ma a che ora inizia? E dove seguire il programma in diretta o in replica?

Le anticipazioni della prima puntata di Uomini e Donne

La prima puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi, martedì 20 settembre, a partire dalle 14.45 su Canale 5. Molto probabilmente oggi i telespettatori conosceranno i nuovi tronisti: Federica Aversano, già corteggiatrice di Matteo, Lavinia Mauro, Federico Nicotera e Federico Dainese, che ha partecipato alla trasmissione per conquistare Veronica. Quattro giovani ragazzi pronti a mettersi in gioco e a trovare l’amore.

Chi ci sarà del trono over

Nuovi tronisti sì, ma conferme per il trono over. Ritroveremo, infatti, Ida Platano e Pinuccia, ma anche Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Tra discussioni accese, polemiche e battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari.

Dove vedere le repliche di Uomini e Donne

Uomini e Donne andrà in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45 su Canale 5, ma si potrà seguire in streaming anche sul portale Mediaset Play. In replica, invece, ogni giorno alle 19.40 su LA5 andrà in onda la replica, che sarà disponibile anche sul portale gratuitamente. Insomma, le alternative non mancano!