Dove vedere in Italia e a che ora i funerali della Regina Elisabetta: i programmi Rai, Mediaset e Sky

Dopo 10 giorni dalla morte, come da protocollo, domani si terranno i funerali della Regina Elisabetta, che a 96 anni l’8 settembre scorso, all’età di 96 anni, è deceduta nella sua residenza in Scozia. L’ultimo saluto è previsto dalle ore 11 (le 12 in Italia): la cerimonia si svolgerà presso l’abbazia di Westminster, poi ci sarà la sepoltura privata nella Cappella di San Giorgio.

I funerali della Regina Elisabetta su Rai 1

In Italia, ma non solo, tutte le emittenti televisive seguiranno in diretta l’evento. Su Rai 1 sarà il TG1, con una lunga edizione speciale condotta dalla direttrice Monica Maggioni, ad occuparsi del funerale della Regina. Lo streaming sarà disponibile a partire dalle 12 su Rai Play.

Silvia Toffanin e l’addio a Elisabetta

Su Canale 5, invece, sarà Silvia Toffanin la conduttrice dello speciale dal titolo ‘Addio Elisabetta’. Dallo studio di Verissimo, la conduttrice seguirà i solenni funerali di Stato, che verranno trasmessi in mondovisione dalle 11. Lo speciale avrà in collegamento da Londra gli inviati Elena Guarnieri, Dario Maltese, Federico Gatti, mentre in studio ci saranno Antonio Caprarica, Cesara Buonamici, Francesco Rutelli. Rete 4, invece, seguirà l’evento con un collegamento sul posto a partire dalle 11.30.

Gli altri programmi e gli orari

SkyTG24 coprirà l’intera cerimonia con diversi speciali. Funerali anche su Discovery+ con una diretta, in streaming, dalle 10 alle 18.