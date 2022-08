Ida Platano nuova opinionista di Uomini e Donne? Quando inizia il programma di Canale 5, le novità

Ida Platano potrebbe rivestire un nuovo ruolo a Uomini e Donne. L’appuntamento con la nuova edizione è fissato per metà settembre e sembra che Maria De Filippi abbia in mente delle rivoluzioni per il famoso programma di Canale 5.

Il nuovo ruolo di Ida Platano

Nonostante ancora non siano noti i nomi dei futuri tronisti e dei nuovi volti del programma, al centro delle anticipazioni c’è il volto storico di Ida Platano. La parrucchiera bresciana potrebbe diventare una sorta di “opinionista in campo”.

Da sempre la Platano è famosa all’interno dello show e nel corso della passata edizione, in effetti, Maria De Filippi ha spesso chiamato in causa la bresciana in merito a diverse storie all’interno del programma per ascoltare il suo parere.

I rumor sul nuovo ruolo non sono ancora stati confermati, ma è certo che la presenza di Ida ha sempre portato interessanti dinamiche all’interno dello studio.