Natalia Paragoni di Uomini e Donne in lacrime su Instagram: ‘C’è competizione’. Ecco cosa ha detto

Sui social tutto sembra perfetto. Fisici statuari, pettinature da fare invidia, outfit per ogni tipo di evento e famiglie che sembrano felici. Eppure, dietro allo smartphone si nascondono persone ‘normali’, con storie comuni, un passato. E un presente fatto di ansie, paure, senso di inadeguatezza. Lì, dove tutto sembra brillare, ci sono zone d’ombra, che l’influencer Natalia Paragoni, diventata famosa per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, ha deciso di portare alla luce. Su Instagram, dove è seguitissima da migliaia di followers, si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Lo sfogo di Natalia Paragoni sui social

“Da quando faccio questo lavoro, ossia tre anni, ogni estate mi chiudo in me stessa e mi sento un po’ inutile” – ha spiegato in un video l’influencer, ora fidanzata con l’ex tronista Andrea Zelletta. Un crollo emotivo quello della Paragoni, che ha espresso tutta la sua nostalgia per la semplicità, per la vita che conduceva prima di diventare un personaggio pubblico.

“La cosa che mi manca è godermi i momenti, assaporare i momenti, assaporare le persone. Mi mancano le cose semplici che c’erano prima. Cerco di uscire, di circondarmi di persone che mi vogliono bene, che vogliono star con me, ma non, passatemi il tempo, per il ‘personaggio. Qualcuno che mi ami a prescindere da tutto e ce ne sono pochi nella mia vita”. Poi, il riferimento alla competizione, che sembra essere molta sui social. E il ‘desiderio’ di essere semplicemente Natalia. Non l’influencer, l’ex corteggiatrice e il personaggio pubblico. Ma una ragazza come tante, di 24 anni, con i suoi sogni e i suoi desideri. In una realtà, la sua, dove il mondo social sta prendendo il sopravvento.