Uomini e Donne, Fabio Colloricchio diventa papà: chi è la fidanzata, nome figlia, ex tronista

Finalmente è nata la figlia di Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi in Sagna. I due, conosciuti all’interno del reality spagnolo, sono diventati una bellissima famiglia proprio poche ore fa con la nascita della piccola Gala.

A comunicarlo proprio loro qualche ora fa con un post commovente su Instagram che ha già fatto il giro del web. I due, che aspettavano questo momento da tempo, non riescono a credere ai loro occhi. Lacrime, gioia e sorrisi raccontati con delle storie Instagram.