Uomini e Donne 2022, la prima puntata slitta al 20 settembre: ecco perché cambia la programmazione

Slitta di un giorno la partenza di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. L’inizio, inizialmente previsto il 19 settembre, sembrerebbe essere stato posticipato, quindi i fan dovranno pazientare ancora un po’ prima di vedere nello studio i nuovi tronisti e i protagonisti del trono over.

Perché slitta la partenza di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, stando alle ultime indiscrezioni, prenderà il via sì la settimana prossima, ma martedì 20 settembre. Il motivo? Lunedì su Canale 5, proprio in quella fascia oraria, andrà in onda lo speciale del TG5 interamente dedicato alla Regina Elisabetta. In diretta, infatti, si seguiranno i funerali della sovrana, che ha regnato per ben 70 anni e che si è spenta l’8 settembre scorso in Scozia, a Balmoral.

Chi sono i nuovi tronisti?

Sono quattro, intanto, i nuovi tronisti. Troveremo, sulla poltrona rossa, Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica e Federico N. Ma ci saranno anche Lavinia, che vive a Roma, e Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.