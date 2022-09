Morte Regina Elisabetta, oggi il feretro a Londra: quando ci sarà il funerale

Dopo 70 anni di Regno la Regina Elisabetta giovedì è morta in Scozia, a Balmoral. E ora da giorni, come si può immaginare, non si fa altro che parlare di lei, che ha segnato la storia e il ‘900. Di lei che ora rientrerà a Londra dopo la camera ardente e la folla di persone che l’hanno voluta salutare, per l’ultima volta, a Edimburgo.

Quando arriverà la Regina Elisabetta a Londra

Il feretro della Regina Elisabetta, dopo il corteo funebre a Edimburgo, lungo la Royal Mile e la camera ardente alla presenza di re Carlo II e gli altri tre figli della sovrana, volerà oggi a Londra e da domani ci sarà l’esposizione al Westminster Hall.

Carlo e Camilla in Irlanda del Nord

Re Carlo III, che venerdì ha tenuto il suo primo discorso e si è rivolto con ‘amore’ alla Nazione, in mattinata sarà in Irlanda del Nord. Al suo fianco, oltre alla premier inglese Liz Truss, che proprio pochi giorni fa aveva incontrato la Regina, anche l’immancabile Camilla. Insieme faranno tappa al castello di Hillsborough, poi il sovrano incontrerà i rappresentanti dei partiti politici. E in serata dovrebbe ritornare a Londra, dove arriverà anche il feretro della Regina Elisabetta.

I funerali della Regina

La Regine arriverà oggi a Londra a bordo di un aereo, che è stato utilizzato per missioni di aiuto in Ucraina. Ma è stato utilizzato anche, come ha spiegato a Sky News il maresciallo capo dell’aereonautica Sir Mike Wigston, per aiutare a evacuare le persone dall’Afghanistan. I funerali, poi, si terranno come da protocollo dieci giorni dopo la morte, quindi il 19 settembre.