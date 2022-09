Come è morta la Regina Elisabetta? La caduta accidentale

La regina Elisabetta II è morta all’età di 96 anni, dopo mesi di preoccupazione per la sua salute e il suo fisico in declino già dalla morte del marito, il principe consorte Filippo, nell’aprile 2021. Alle sue spalle la regina d’Inghilterra lascia un regno che ha governato per oltre 70 anni.

La morte causata da una grave caduta

Nonostante l’età avanzata la regina non è morta a causa di una malattia. Secondo le ultime voci confermate da fonti attendibili, la regina sarebbe morta per i traumi riportati in una caduta accidentale. I medici che l’hanno assistita in ogni momento della giornata avrebbero subito compreso la gravità della situazione, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale e invitare i familiari al suo capezzale.

E’ stato l’annuncio che tutti i parenti più stretti di Elisabetta si stavano recando a Balmoral a far pensare che la Regina fosse davvero grave e avesse poche ore di vita. Solo in serata il messaggio “London bridge is down”, la conferma ufficiale della morte arrivata dai profili social della famiglia reale.

La morte della Regina Elisabetta II: i funerali

L’ultimo commiato alla regina Elisabetta II si terrà lunedì 19 settembre. Mercoledì 14 la salma della regina più longeva del Regno Unito sarà trasferita a Westminster, la sede del Parlamento, per la camera ardente che sarà aperta all’omaggio dei sudditi per 23 ore al giorno fino al funerale.

Migliaia di persone parteciperanno alla cerimonia che si celebrerà nella vicina Abbazia di Westminster, la chiesa nella quale Elisabetta II si è sposata nel 1947 ed è stata incoronata Regina nel 1953.