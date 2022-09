William e Harry di nuovo insieme dopo la morte della Regina Elisabetta

La morte della Regina Elisabetta, che dopo 70 anni di regno venerdì si è spenta nella sua residenza a Balmoral, in Scozia, ha unito tutti. Paesi lontani geograficamente, personaggi del mondo politico con idee diverse. E ha unito anche la sua famiglia perché i fratelli William e Harry, dopo gli scandali e le discussioni, si sono mostrati di nuovo in pubblico. Tra la folla. Insieme, con le rispettive mogli, fuori il castello di Windsor.

William e Harry insieme tra la folla

La folla, che era lì fuori e stava aspettando il loro arrivo, li ha accolti con gioia. Tra applausi e grida. I quattro hanno salutato i cittadini, poi si sono intrattenuti a lungo e hanno letto i biglietti di cordoglio. Come se il tempo si fosse fermato, come se Harry non fosse mai andato a vivere con Meghan negli Stati Uniti. Come se quelle interviste e quelle prime pagine ‘scandalose’ non fossero mai esistite.

L’ultima volta insieme nel 2020

Le due coppie non si facevano vedere insieme dal 9 marzo del 2020, dal Commonwealth. Dopo quel momento c’è stata l’intervista in mondovisione dei duchi di Sussex e Oprah Winfrey. E le accuse di Meghan alla famiglia reale, tra razzismo e parole infamanti. Poi, a tutto questo, si è aggiunto il libro di Harry, che ha sempre parlato del palazzo come un ambiente ‘tossico, malsano‘. Da qui, infatti, la decisione di andare via da Londra, di salire sull’aereo e trasferirsi. Ma la morte dell’amata nonna li ha uniti e ora forse la Regina Elisabetta sarebbe contenta di vedere i due fratelli così. Insieme, tra la folla che li ama.