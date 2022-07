Meghan Markle e il Principe Harry verso il divorzio: lui vuole la custodia esclusiva dei figli

Purtroppo, anche Meghan e Harry si stanno lasciando. I due, coppia inseparabile “contro tutto e tutti” sarebbero arrivati al capolinea della loro storia d’amore. Di mezzo, inevitabilmente, la situazione figli che li sta facendo separare ancora di più.

I segnali del divorzio

Sono tante le voci che da tempo circolano tra i due. Persone a loro vicine si sono lasciate andare in confessioni che ben presto hanno fatto il giro di vari giornali e inevitabilmente si sono trasformate in rumors. Da quanto si sa, la loro crisi sarebbe iniziata dopo che i due sono tornati dall’Inghilterra per il Giubileo della Regina.

Per di più, da un po’ di tempo i due starebbero vivendo due vite separate. Questo anche per i loro impegni quotidiani che li tengono sempre occupati. E se i due dovessero davvero divorziare, il problema principale sarà tenere i loro figli Archie e Lilibet. I piccoli di Buckingham Palace sarebbero affidati immediatamente al padre, chiedendo la custodia esclusiva.