Morte Regina Elisabetta: in cielo una nuvola con la sua sagoma (FOTO)

Sono giorni tristi e dolorosi per il Regno Unito a seguito della morte della Regina Elisabetta II. Il suo regno, dopo quello del Re Sole, è stato uno dei più longevi — durato la bellezza di 70 anni — della storia ed ora che è giunto al termine la tristezza anima non solo la corte e la famiglia reale ma anche centinaia e centinaia di inglesi.

Leggi anche: Morte Regina Elisabetta II: il principe Harry al suo capezzale ma Meghan resta a Londra

L’immagine della sagoma di sua Maestà apparsa in cielo l’8 settembre

È diventata subito virale nel corso di queste ore sui social l’immagine di una sagoma di sua Maestà apparsa in una nuvola. L’immagine, che è decisamente suggestiva, è stata immortalata da una donna di Telford, nell’est della contea di Shrophire, nel Regno Unito. La donna ha pubblicato la foto su Facebook proprio lo scorso 8 settembre, giorno della morte della Regina. Come detto, l’immagine è alquanto suggestiva ed effettivamente, la nuvola ricorda propria le sembianze di Elisabetta II, con tanto di iconico cappellino indosso.

Il dibattito e i commenti

Come immaginabile la foto è diventata subito virale e i commenti degli utenti sui social non si sono fatti attendere. Il mondo della rete appare diviso. Da una parte gli scettici che dicono di non vedere altro che una comune nuvola e, dall’altra, chi invece legge nell’immagine della nuvola un segnale divino. Tuttavia, al netto delle polemiche, l’affetto proveniente da ogni parte del mondo nei confronti della Regina Elisabetta II è innegabile.