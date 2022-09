Morte Regina Elisabetta II: il principe Harry al suo capezzale ma Meghan resta a Londra

Con la morte della Regina Elisabetta II si è chiusa un’epoca e ieri, alla notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute, tutta la Royal Family — il figlio ed attuale Re Carlo III, William e il principe Harry — è volata in Scozia al suo capezzale.

Morte Regina Elisabetta: Meghan Markle resta a Londra

Mentre la famiglia reale si è stretta nel cordoglio al fianco della Regina, una dichiarazione del duca e della duchessa del Sussex aveva reso noto che Meghan Markle sarebbe rimasta a Londra e, secondo accreditate fonti, potrebbe anche non prendere parte al funerale.

Non è nota la motivazione alla base sua assenza ma sta di fatto che se fosse andata questa sarebbe stata l’occasione, piuttosto rara, per stare assieme al principe Harry, al principe William e al Re Carlo in un momento così delicato, doloroso e difficile.

Oltre Meghan, un’altra grande assenza è stata quella di Kate Middleton e, non è escluso, che sia stata proprio lei a dissuadere la Markle dal viaggio in Scozia, considerando che inizialmente la donna si era mostrata favorevole all’eventualità.

L’intervista di The Cut

La presenza del principe Harry al capezzale della nonna si inserisce nel mezzo di uno scontro pubblico fra la chiacchierata coppia Harry-Meghan e la famiglia reale che, forse, ha sconsigliato la presenza dell’attrice. Una settimana fa The Cut ha pubblicato un’intervista proprio a Meghan Merkle dove la donna ha continuato a criticare il proprio passato a corte.

Il cambio di programma

Harry e Meghan nel momento in cui sono state annunciate le condizioni della Regina erano già nel Regno Unito. Avrebbero dovuto fare scalo a Manchester, Dusseldorf e Londra ma — stando a quanto riportato dal Daily Express — non avevano in programma di far visita alla Regina. La coppia avrebbe dovuto presenziare giovedì al WellChild Award a Londra ma anche Meghan — che è rimasta in città — non prenderà parte alle premiazioni.