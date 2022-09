Morte della regina Elisabetta: Carlo è il nuovo re

La regina Elisabetta II è morta oggi a 96 anni a Balmoral, nella sua residenza scozzese. A dare l’annuncio officiale della morte della sovrana è stato Buckingam Palace con una nota. “Sua Maestà è morta pacificamente oggi pomeriggio a Balmoral”.

Carlo e Camilla restano a Balmoral

Intanto Carlo e Camilla resteranno per la notte nella residenza scozzese per fare ritorno solo domani a Londra. Sono diversi gli impegni ai quali il Principe sarà chiamato a fare fronte nei prossimi giorni in vista della prossima incoronazione.

Mentre è atteso tra qualche minuto il discorso al popolo del Regno Unito da parte del primo ministro Liz Truss che è stata investita dell’incarico, solo due giorni fa dalla regina. Si tratta del quindicesimo premier che la sovrana incarica nei suoi 70 anni di regno.

Le condoglianze del Presidente Draghi

Dall’Italia sono arrivate le condoglianze del presidente del Consiglio Mario Draghi per la scomparsa della regina Elisabetta. Una nota nella quale Draghi sottolinea l’importanza che la sovrana ha ricoperto in quanto “protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settanta anni”.