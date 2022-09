Sono ore difficili, tutti sono in apprensione e i riflettori sono puntati sulla Regina Elisabetta, la sovrana di 96 anni che da giorni, ormai, sta facendo i conti con un aggravamento delle sue condizioni di salute. Nel Regno Unito, quindi, l’allarme è concreto e le domande che si rincorrono sono sempre le stesse: come sta? Si riprenderà?

Cosa sta succedendo alla Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta due giorni fa si è mostrata in pubblico nella residenza scozzese di Balmoral: era lì per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss. La sovrana era in piedi, ma tutti hanno notato che era fragile, stanca. E ora, a distanza di qualche ora, i medici non hanno nascosto la preoccupazione.

“In seguito a una nuova valutazione del suo stato questa mattina i dottori della Regina hanno espresso preoccupazione e raccomandato che ella rimanga sotto sorveglianza medica” – si legge nella nota di palazzo diffusa dall’Ansa. La Regina ora è a riposo, si trova a Balmoral, dove sono arrivati anche Carlo e la consorte Camilla.

William in viaggio

Carlo e Camilla sono a Balmoral, per stare vicino alla Regina. Anche il principe William, secondo in linea di successione, è arrivato in Scozia: è, infatti, partito da Londra per stare accanto alla nonna. E per non lasciarla sola. Non è presente invece Kate, rimasta a casa insieme ai suoi tre bambini, George, Charlotte e Louis, che proprio oggi hanno iniziato la scuola.

Tutti e 4 i figli dalla Regina

Dopo Carlo, anche gli altri tre figli si sono recati al capezzale della Regina, non appena saputo dell’aggravamento delle condizioni di salute. Per primo è arrivato appunto il Principe Carlo, erede al trono, con la moglie. Di seguito sono giunti a Balmoral anche gli altri figli della sovrana, i principi Anna, Andrea ed Edoardo, quest’ultimo insieme alla moglie, Sophie.

Harry e Meghan in arrivo dall’America

Che le condizioni della sovrana siano veramente gravi lo lascia intuire anche la partenza, di Harry e Meghan, duchi di Sussex. La coppia era in viaggio per l’Europa per alcuni impegni pubblici di carattere umanitario, ma non era previsto un incontro con la Regina.