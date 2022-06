Giubileo della Regina Elisabetta: cos’è, programma per i 70 anni di regno, dove vederlo in Italia

La Regina Elisabetta guida da 70 anni il suo regno: questo la rende la sovrana più longeva di tutta la storia britannica. In occasione di questo importante traguardo il Giubileo di Platino si comporrà di numerose celebrazioni. Vediamo più nel dettaglio cos’è e cosa accadrà nei prossimi giorni.

Giubileo della Regina: quali sono le origini

Diventata Regina a soli 25 anni, Elisabetta II è considerata la regina più longeva di sempre. Con il Giubileo di Platino si festeggiano i 70 anni di regno. Le festività dureranno tre giorni, dal 2 al 5 giugno 2022. Ci saranno, poi, numerosi altri eventi fino alla fine dell’anno e da qui inizierà anche un anno santo di indulgenza plenaria.

Per capire le radici di questo evento dobbiamo comprendere il significato della parola “giubileo”. La parola, dal latino jubilare, «gridare con gioia o festeggiare», simboleggia i festeggiamenti della tradizione giudaica che indicano l’anno dedicato a Cristo- anche definito Anno Santo-. Inizialmente veniva festeggiato ogni 100 anni, con il tempo questa regola è stata mutata fino ad arrivare ai 25 odierni.

L’ultimo Giubileo è stato convocato in via straordinaria da Papa Francesco nel 2015 per celebrare il 50esimo anniversario della conclusione del Concilio Vaticano II. Il prossimo quindi è previsto nel 2025.

Qual è il programma: tutti gli eventi

I festeggiamenti avranno luogo tra il 2 e il 5 giugno 2022. L’apertura è prevista il 2 giugno dopo la parata militare del Trooping The Colour anche detta Birthday Parade.

Il 3 giugno si proseguirà con le celebrazioni ufficiali con la tradizionale messa nella cattedrale di St. Paul a Londra in cui avrà luogo il Service of Thanksgiving.

Sabato 4 giugno alcuni membri della famiglia reale sono attesi nel pomeriggio all’ippodromo di Epsom Downs per la 243ª edizione della famosa corsa di cavalli. L’evento è legato all’amore spassionato della Regina per questi animali. Nel tardo pomeriggio si terrà il concerto «Platinum Party At The Palace» al quale si esibiranno artisti del calibro di Andrea Bocelli, Alicia Keys, Ed Sheeran e Diana Ross.

al quale si esibiranno artisti del calibro di Domenica 5 giugno è previsto, per la giornata conclusiva, il Grande Pranzo del Giubileo che si terrà per le vie del Paese ma anche in diverse città del Canada, del Brasile, del Sudafrica e del Giappone. Subito dopo pranzo avrà inizio la parata del «Platinum Jubilee Pageant» con la leggendaria carrozza dorata che dal 1762 viene usata per ogni cerimonia d’incoronazione.

Dove vederlo in Italia

Il Giubileo della Regina sarà ovviamente trasmesso sia sui canali Rai che su Sky. Il concerto del 4 giugno sarà trasmesso dalle 21 su Sky Arte, mentre la parata di domenica 5 giugno andrà in onda su Rai Uno a partire dalle ore 16. Venerdì 3 giugno dalle 11:50 Real Time ha previsto un collegamento da Londra con commento di Francesco Vicario e Flavia Cercato.

L’Italia potrà assistere al Platinum Party in replica sul canale BBC One, BBC iPlayer e BBC Radio 2

Leggi anche: Giallo a Roma: 30enne aggredito e lasciato in una pozza di sangue