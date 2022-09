Re Carlo III nel suo primo discorso ufficiale: “Elisabetta è stata e sarà fonte di ispirazione”

È un giorno triste per il Regno Unito. Sono stati 96 i colpi di cannone che hanno aperto il primo giorno di lutto, ne seguiranno altri nove prima di poter dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta II.

Intanto, però, Charles III è a tutti gli effetti il nuovo re e per la prima volta ha pronunciato il suo discorso alla Nazione. Alle 19.02 ha iniziato a parlare il nuovo re.

Il primo discorso alla Nazione di Carlo III

“Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore”. Ha esordito il suo primo discorso da Re Carlo III alla nazione britannica dopo la morte della madre, la regina Elisabetta II.

“Durante tutta la vita – ha proseguito – la mia amata madre è stata fonte di ispirazione. Abbiamo nei suoi confronti un grande debito, per l’esempio che è stata per tutti noi. Tutti noi siamo addolorati per la scomparsa della regina”.

A seguire si sofferma sul suo primogenito e nuovo erede al trono William e della sua consorte Kate: “Oggi sono orgoglioso di assegnargli il titolo che ho avuto il privilegio di portare durante la maggior parte della mia vita: Principe di Galles e Principessa di Galles. Continueranno a essere di ispirazione”. Sul suo secondogenito dice. “Esprimo il mio amore per Harry e Meghan, mentre continuano a costruire la loro vita oltreoceano”. Della moglie Camilla ha detto: “Conto sul suo amore, nel suo ruolo di regina consorte. So che vivrà questo ruolo con devozione”.