Quando ci sarà l’incoronazione di Carlo come Re d’Inghilterra: data e orario

Dopo 70 anni di regno, ieri la Regina Elisabetta II, che è salita al trono quando ne aveva 26, è morta: prima le condizioni di salute che preoccupavano i medici, poi la terribile notizia. E gli eventi seguiti in diretta mondiale perché con lei si chiude il ‘900, un capitolo di storia importante.

Carlo III e il discorso agli inglesi

Ora si seguirà la linea di successione e a Elisabetta II seguirà il primogenito Carlo, che ieri ha raggiunto la mamma in Scozia, a Belmoral. E che è stato vicino a lei, come tutta la sua famiglia riunita, fino all’ultimo respiro. Carlo, insieme alla consorte Camilla, oggi arriverà a Londra e intorno alle 18, come riporta il Times, parlerà agli inglesi.

Dove e quando vederlo

Salvo cambiamenti, considerando il momento delicato, Carlo intorno alle 18 (ora locale) parlerà agli inglesi e il discorso, che è stato preregistrato dal nuovo re, sarà trasmesso dalla televisione britannica. Ma, sicuramente, si potrà seguire anche in Italia, quasi sicuramente su Rai News o i canali che trasmettono notizie a tutte le ore.

La proclamazione

Slitta a domani, invece, la proclamazione. Domani Carlo III sarà formalmente proclamato re del Regno Unito: prima l’incontro con la ministra Liz Truss, che proprio pochi giorni fa aveva stretto la mano alla Regina, poi il discorso. E, infine, l’incoronazione.

Quando ci sarà il funerale della Regina Elisabetta?

Come da protocollo, ora che è scattato il famoso piano ‘London Bridge is down’, i funerali della Regina si terranno dieci giorni dopo la morte presso l’Abbazia di Westminster.