Uomini e Donne, paura per Ida Platano: finisce in ospedale

Tra poche settimane, per la gioia dei telespettatori, su Canale 5 riprenderà Uomini e Donne, il dating show più amato di sempre. Ma è proprio in quest’ore, però, che i fan sono in attesa e sono preoccupati per le condizioni di salute di Ida Platano, una delle dame del parterre femminile del programma, molto amata. E molto chiacchierata. La donna, che per giorni era sparita dai social dove è molto attiva, è ricomparsa e su Instagram ha pubblicato una foto dal triage di un ospedale. Con una didascalia che ha preoccupato, e non poco, i followers che la seguono.

Come sta Ida Platano?

“Ciao belli miei, volevo dire che non sono sparita, ma purtroppo in questo periodo non sto tanto bene” – ha spiegato Ida Platano sui social ai suoi followers preoccupati per l’assenza. Lei che è sempre presente, con storie e foto che raccontano la quotidianità. In serata, poi, ha rassicurato i fan: “Non era mia intenzione farvi preoccupare. Adesso sto meglio. Ho iniziato con emicranie fortissime, non le ho mai avute così. E da lì il mio medico mi ha mandato al pronto soccorso. Varie visite e adesso sto meglio, mi riprendo velocemente”.

Non si sa bene cosa sia successo, ma una certezza c’è: Ida sta meglio, si sta riprendendo. E, quasi sicuramente, la rivedremo presto a Uomini e Donne. Perché lei, inguaribile romantica, è ancora alla ricerca dell’amore vero.