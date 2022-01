Tina Cipollari: chi è, anni, carriera in tv, vita privata, fidanzato, Instagram

Eccoci, sempre qui, al nostro immancabile appuntamento con gli ospiti del programma di Verissimo! E’ tutto pronto per un nuovissimo appuntamento, in onda proprio nel pomeriggio di oggi: domenica 30 gennaio 2022. Il programma condotto da Silvia Toffanin che oggi è pronta ad accogliere in studio tanti ospiti, ognuno di questi con una storia interessante da raccontare e condividere. Tra i tanti che entreranno in studio c’è anche Tina Cipollari: ma conosciamola meglio con qualche approfondimento su di lei!

Tina Cipollari: chi è, anni, carriera

Chi non la conosce ormai! E’ uno dei personaggi più noti della Tv italiana grazie al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Tina Cipollari, è all’anagrafe Maria Concetta Cipollari, nasce a Viterbo, il 14 novembre 1965, è personaggio dei salotti Tv e opinionista italiana. Prima di esordire in tv nel 2000 con il programma suddetto, lavorava come impiegata nella contabilità di una società di costruzioni. Tra le curiosità, ricordiamo che Tina Cipollari, insieme all’amico Simone Di Matteo, ha scritto un’autobiografia intitolata No Maria, io esco!, titolo che riprende un suo celebre tormentone. Negli anni ha partecipato ad altre trasmissioni televisive importanti come Buona Domenica, Maurizio Costanzo Show e Pechino Express.

Vita privata, marito, figli

Sono tre i figli che Tina Cipollari ha avuto dall’amore per Chicco Nalli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Instagram

Inevitabilmente, Tina Cipollari è molto seguita su Instagram, il suo profilo conta 1,1mil di follower.