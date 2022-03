Kledi Kadiu, chi è il ballerino: età, carriera, Amici, oggi, chi è la moglie, malattia del figlio, altezza, dove vive e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche il ballerino Kledi Kadiu, che pochi giorni fa ha raccontato la battaglia di suo figlio Gabriel, affetto da una malattia.

Chi è Kledi Kadiu, la biografia

Kledi Kadiu è nato a Tirana il 7 aprile del 1974 ed è un noto ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano. Giovanissimo, è entrato nell’Accademia nazionale di Danza, dove si è diplomato nel 1992: nello stesso anno, tra l’altro, è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera della sua città, dove ha ricoperto ruoli solistici in balletti di repertorio come Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte. Il primo a riconoscere le sue doti è stato il maestro Carlo Palacios, che lo ha indirizzato poi nel primo della televisione.

L’esperienza ad Amici e la carriera

La prima esperienza televisiva è arrivata nel 1996 e dall’anno seguente Kledi è diventato primo ballerino in programmi noti al grande pubblico, come Buona Domenica, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi. Nel 2004, poi, ha fondato nella Capitale la sua scuola di danza e nel 2005 è arrivata la prima esperienza al cinema con Passo a due, a cui è seguito il film La cura del gorilla con Claudio Bisio. L’anno seguente è stato il protagonista della fiction Ma chi l’avrebbe mai detto e ha continuato, poi, a lavorare in teatro. Nel 2009 è uscito il suo libro autobiografia ‘Meglio di una favola’ e nel 2010 ha esordito come conduttore nel programma ‘Danza’, in onda su Rai 5. Da novembre 2013 fino a maggio 2017 è tornato ad Amici, come docente di Danza: ora ogni tanto torna nella scuola più famosa d’Italia, ma in veste di giudice.

Chi è la moglie Charlotte

Ma veniamo ora alla vita privata. Il 28 giugno del 2018 il ballerino ha sposato Charlotte Lazzari, ballerina e insegnante di Yoga. Dal loro amore sono nati due splendidi figli, che Kledi spesso ritrae nelle sue foto sui social.

La malattia del figlio di Kledi

Il figlio di Kleidi, il piccolo Gabriel, ha una brutta malattia e a raccontarlo, pochi giorni fa, è stato proprio il ballerino, che si è lasciato andare in un lungo sfogo su Instagram. Con un post che presto ha fatto accetta di like e commenti. “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite” – ha spiegato Kledi. Il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese e mezzo prima che potesse tornare a casa con la sua mamma e il suo papà. Nel mezzo tantissimi esami. “Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’ amore come miglior stimolo all’apprendimento. Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie”. Ma loro la forza l’hanno trovata e ora devono andare avanti.