Kledi Kadiu, chi è la moglie Charlotte Lazzari: età, lavoro, figli, vita privata, malattia di Gabriel e Instagram

Dopo l’emozionante puntata di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera, anche il ballerino Kledi Kadiu, che pochi giorni fa ha raccontato la battaglia di suo figlio Gabriel, affetto da una malattia. Ma conosciamo meglio la moglie, Charlotte.

Chi è Charlotte, la moglie del ballerino Kledi

Charlotte Lazzari. È lei la moglie del ballerino albanese, ormai conosciutissimo e amato in Italia, Kledi Kadiu. La donna, classe 1992, è una giovane insegnante di yoga, con un passato alle spalle da ballerina: la danza, infatti, accomuna entrambi, è la loro grande passione. Charlotte si è diplomata presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano, ma prima ha studiato presso l’Ecole Superieure de Danse Rosella Hightower a Cannes. Poi ha mosso i primi passi anche nella Scuola del Balletto di Toscana di Firenze e allo Staatsoper di Hannover.

L’incontro e il matrimonio con Kledi

Ma veniamo ora alla vita privata. Charlotte e Kledi si sarebbero conosciuti nel 2015 durante una cena, si sarebbero innamorati dal primo momento nonostante la differenza d’età tra i due, che è notevole. Questo non li ha mai spaventati, anzi, il contrario: hanno deciso di convivere fin da subito e nel 2018, il 28 giugno, sono convolati a nozze.

Chi è Kledi Kadiu?

Kledi Kadiu è nato a Tirana il 7 aprile del 1974 ed è un noto ballerino, insegnante e attore albanese naturalizzato italiano. Giovanissimo, è entrato nell’Accademia nazionale di Danza, dove si è diplomato nel 1992: nello stesso anno, tra l’altro, è entrato a far parte del corpo di ballo del Teatro dell’Opera della sua città, dove ha ricoperto ruoli solistici in balletti di repertorio come Giselle, Lo schiaccianoci, Don Chisciotte. Il primo a riconoscere le sue doti è stato il maestro Carlo Palacios, che lo ha indirizzato poi nel primo della televisione.

I figli e la malattia di Gabriel

Dal loro grande amore sono nati due figli, Lea e Gabriel, che è venuto al mondo nell’agosto dello scorso anno. Il piccolo, come ha raccontato Kledi sui social, ha avuto diversi problemi, ha una malattia e ora la famiglia sta lottando con lui. “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningo-encefalite” – ha spiegato Kledi. Il piccolo è stato ricoverato in terapia intensiva per oltre un mese e mezzo prima che potesse tornare a casa con la sua mamma e il suo papà. Nel mezzo tantissimi esami. “Non vogliamo nasconderci dietro alle parole fingendo che sia tutto semplice ma crediamo immensamente nella neuro plasticità, nella sconfinata forza di volontà del nostro piccolo guerriero, nella costanza e nell’ amore come miglior stimolo all’apprendimento. Quando succedono cose del genere si tocca il fondo e può essere difficile trovare la forza per tornare in superficie”. Ma loro la forza l’hanno trovata e ora devono andare avanti.

Instagram

Charlotte è molto seguita su Instagram. Ha un sorriso aperto, sincero, contagioso e proprio sui social è attivissima. Tra l’altro, ha dato vita alla piattaforma Wonder Yogi, dove tiene lezioni di yoga online e di recente ha aperto una sede.