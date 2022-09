Amici 2022, oggi c’è il daytime su Canale 5? Orario e anticipazioni

La scuola di Amici si è formata, i nuovi allievi sono già tra i banchi, pronti a mettersi in gioco, tra sfide di canto e ballo. E se la domenica, come sempre, andrà in onda la puntata, i telespettatori potranno seguire i ragazzi in casetta nei vari daytime, che andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Ma oggi ci sarà il primo appuntamento?

Perché oggi non va in onda il daytime di Amici

Ieri è andata in onda la prima puntata pomeridiana di Amici, ma oggi i telespettatori dovranno fare a meno del daytime su Canale 5. Il motivo? Mediaset sta seguendo da questa mattina i funerali della Regina Elisabetta, quindi il palinsesto è stato stravolto: Uomini e Donne ripartirà domani, poi subito dopo ci sarà Amici.

A che ora inizia

Il daytime di Amici, quindi, prenderà il via da domani, martedì 20 settembre, a partire dalle 16.10. Subito dopo Uomini e Donne, che inizierà alle 14.45, andrà in onda Amici, poi verrà dato spazio al daytime del Grande Fratello Vip, che debutterà questa sera.

Chi sono gli allievi?

Ecco, di seguito, l’elenco completo degli allievi di Amici, tra ballerini e cantanti:

Maddalena (ballerina), scelta da Todaro ed Emanuel Lo

Ludovica (ballerina), scelta da Emanuel lo

Ramon (ballerino), scelto da Alessandra Celentano

Rita (ballerina), scelta dalla Celentano

Gianmarco (ballerino), scelto dalla Celentano

Megan (ballerina), scelta da Todaro

Samuele (ballerino), scelto da Emanuel Lo

Mattia Zenzola (ballerina), scelta da Todaro

Asia (ballerina), scelta da Todaro

E per i cantanti: