Uomini e Donne 2022 perché oggi non va in onda? Domani la prima puntata

Slitta a domani la prima puntata di Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo la pausa estiva, tornerà la trasmissione di Maria De Filippi, con nuovi giovani tronisti pronti a trovare l’amore sotto i riflettori e nuovi cavalieri e dame del trono Over. Tra ritorni di fiamma, discussioni e polemiche accese in studio.

Uomini e Donne oggi non va in onda

Uomini e Donne avrebbe dovuto prendere il via oggi, a partire dalle 14.45, ma il dating show è stato posticipato a domani. Il motivo? Su Canale 5 (ma non solo) andranno in onda i funerali in diretta della Regina Elisabetta, che l’8 settembre scorso, a 96 anni, è morta nella sua residenza in Scozia.

Cosa vedremo nella prima puntata di Uomini e Donne

Nella prima puntata di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni della pagina Uominiedonneclassicoeover, verranno presentate le due troniste. La prima si chiama Federica, che i telespettatori hanno avuto modo di conoscere molto bene nella scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi visto che ha corteggiato per mesi Matteo Ranieri. La seconda si chiama Lavinia Mauro, ha 26 anni, è di Roma e studia attualmente Scienze Politiche. In passato ha corteggiato Nicolò Brigante.

Lo scontro tra Ida e Riccardo

Ma non solo. Ci sarà anche il primo scontro, acceso, tra Ida Platano e Riccardo Guanieri. I due riusciranno a chiarirsi, a fare pace e a convivere civilmente?