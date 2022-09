Amici 2022, a che ora va in onda il daytime e dove vederlo

La nuova classe di Amici si è formata, domenica è andata in onda la prima puntata del talent show e ora i ragazzi, tra ballerini e cantanti, devono solo impegnarsi, dare il massimo e mettersi alla prova. Dopo i funerali della Regina Elisabetta, che hanno stravolto i palinsesti Mediaset (e non solo), oggi tutto torna alla normalità e su Canale 5 prenderanno il via diversi programmi e daytime, da Uomini e Donne al GF VIP, passando proprio per Amici.

A che ora va in onda il daytime di Amici

Il daytime di Amici terrà compagnia al pubblico di Canale 5 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16.10, subito dopo l’appuntamento con Uomini e Donne. Dopo Amici e la casetta dei ragazzi che aprirà le porte ai telespettatori, il pubblico verrà ‘catapultato’ in un’altra casa, quella del Grande Fratello Vip, con i daytime che prenderanno il via alle 16.30 circa. Tutti gli appuntamenti della fascia pomeridiana, lo ricordiamo, saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Play o su Witty Tv.

Quando viene registrata la seconda puntata di Amici e quando va in onda

La seconda puntata di Amici, ora che la classe si è formata, si dovrebbe registrare domani. La messa in onda, poi, è in programma domenica 25 settembre, a partire dalle 14 su Canale 5.