Amici 2022, anticipazione registrazione martedì 6 dicembre 2022: ospite, sfide ed eliminati di domenica

Siamo abituati alla registrazione della puntata di Amici il giovedì, ma ora per via della Festa dell’Immacolata e del weekend lungo Maria De Filippi ha deciso di anticipare i tempi. E oggi pomeriggio verrà registrato l’appuntamento, quello che poi vedremo domenica prossima a partire dalle 14. Ma cosa succederà in studio? Ci saranno allievi che dovranno salutare gli amici e tornare a casa? Tra sfide, gare e giudici sempre pronti, il percorso dei ragazzi, tra cantanti e ballerini, si fa sempre più difficile. Solo uno di loro, però, riuscirà a vincere e a prendere il posto di Luigi Strangis, il trionfatore della scorsa edizione del talent show. Che, ormai da anni, appassiona il pubblico. E di ogni generazione.

Chi sono gli ospiti della puntata di Amici di domenica 11 dicembre

Ancora troppo presto per dirlo, ma quasi sicuramente anche domenica 11 dicembre vedremo in studio, da Maria De Filippi, molti ospiti. E, quasi sicuramente, ci saranno le classiche due gare: quella di canto, che verrà giudicata da un esperto, e quella di ballo. La scorsa settimana i ragazzi de Il Volo, che presto vedremo in concerto su Canale 5, hanno stilato una classifica. E lo stesso ha fatto la severa Anbeta per i ballerini. Ma chi arriverà nella prossima puntata? I fan attendono il ritorno di Emma Marrone, che potrebbe presentare il suo docu-film Sbagliata, ascendente leone. Ma non è certo escluso che la padrona di casa accolga due suoi pupilli: Albe e LDA. Quest’ultimo, tra l’altro, lo vedremo sul palco dell’Ariston a febbraio: gareggerà tra i big. Sarà davvero così?

Achille Lauro ed Emma come ospiti

Stando alle anticipazioni riportate dal profilo Instagram Amici News e pubblicate sul sito Superguidatv, come ospiti domenica vedremo Achille Lauro, che tornerà in studio per presentare il suo nuovo singolo, ed Emma Marrone. A giudicare la gara canto Emma e Rebecca, mentre per il ballo ci saranno Garrison, Veronica Peparini e Kledi.

Ludovica è stata eliminata

Gare sì, ma anche possibili eliminazioni. Dopo l’ingresso di Angelina, per il canto, e Isobel, per il ballo, ci saranno altre sfide? Non ci resta che aspettare la puntata di domenica per capirlo. Vi ricordiamo che Amici andrà in onda l’11 dicembre, a partire dalle 14, poi alle 16 darà la linea a Verissimo di Silvia Toffanin. Ludovica, allieva di Emanuel Lo, è stata eliminata: la ragazza, infatti, è arrivata ultima nella gara di ballo. Eliminato definitivamente anche il banco del pubblico.