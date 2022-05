Amici, 2 professori fatti fuori: al loro posto Achille Lauro e Giusy Ferreri

Anche l’edizione di quest’anno è finita. A vincere il programma Luigi. Un ragazzo amato dal pubblico fin dalle prime puntate, che grazie alla sua famiglia, è riuscito a realizzare un sogno. I telespettatori aspettano già la prossima edizione. Tra casting già aperti e adrenalina, arrivano novità anche per i professori. Ecco quali.

I Casting

Sono aperte le audizioni per formare la nuova classe di Amici. Già da Settembre ripartiranno infatti le lezioni della scuola più amata della televisione. Almeno due dei quattro giudici sono pronti a girare l’Italia da nord a sud nella ricerca dei prossimi talenti. Sicuramente saranno Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Le novità dei giudici

La coppia Rudy Zerbi e Alessandra Celentano non ci lascerà. Ma pare che stiano girando indiscrezioni riguardo i prossimi giudici. Veronica Peparini e Raimondo Todaro pare che siano ufficialmente confermati. Mentre su Lorella Cuccarini, già da tempo, girava voce che avrebbe abbandonato il programma.

Probabilmente però non sarà l’unico addio. Infatti è probabile che a lasciare il programma sia anche Anna Pettinelli. I fan ci sono rimasti comprensibilmente male perché la sua presenza è stata in questi anni fondamentale. Secondo le ultime indiscrezioni, probabilmente a sostituire le due insegnanti saranno Achille Lauro e Giusy Ferreri. Due nomi che, sicuramente, non passeranno inosservati.