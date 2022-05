Amici: Lorella Cuccarini dice addio al programma

La finale di Amici sta per arrivare. Tutto è pronto. C’è tanta tensione tra i concorrenti e la pressione inizia a farsi sentire. Sono sempre meno e tutti con un obiettivo: vincere il programma. Girano voci però che questa potrebbe essere l’ultima volta che vedremo Lorella Cuccarini in veste di giudice ad Amici.. scopriamo perché.

Lorella Cuccarini e il rapporto con Amici

Nelle ultime due edizioni, la showgirl è sicuramente diventata il pilastro del programma. Con la sua spontaneità, il suo essere sociale e sempre sorridente ha conquistato definitivamente il pubblico. La sua grandissima esperienza come ballerina in tv, e non solo, sta dimostrando quanto un talento non ha limiti.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, riferendosi al cambio di cattedra da ballo a canto, ha infatti dichiarato:

“Come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti”

Lorella Cuccarini saluta il programma

Nonostante il rapporto bellissimo con il programma e con Maria, alcune voci sostengono che la redazione non abbia rinnovato il contratto alla showgirl. Per questo motivo la finale potrebbe essere l’ultima occasione per poterla vedere in veste di giudice nella scuola di Amici. Donnapress.it ha riportato inoltre che la Cuccarini avrebbe ricevuto tantissime altre proposte lavorative e questo le impedirebbe di proseguire il percorso con il programma.