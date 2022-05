‘AAA cerco fidanzata per papà vedovo”: la storia di Alberto diventa virale e commuove il web

Ha scritto sui social, su Facebook, un lungo post. E non per segnalare disservizi o per chiedere informazioni come capita spesso, Marianna lo ha fatto per suo papà Alberto. All’insaputa dell’uomo. Lui che ha perso la moglie tre anni fa, rimasto vedovo di un amore grande, senza tempo. Lui che ha tenuto per mano la compagna di sempre fino agli ultimi istanti, lui che con lei ha vissuto 50 anni, tra viaggi, feste, pranzi al mare, progetti, figli e nipoti. Lui che, ora, è rimasto solo: ha gli occhi sì per i suoi figli, i suoi nipoti, ma Marianna vorrebbe che nella sua vita ci fosse un’altra donna, qualcuna che lo accompagni, che sia presente nella sua vita. E quale modo migliore se non scriverlo su Facebook, che è diventato un po’ una sorta di ‘Uomini e Donne’? Perché se nel salotto televisivo i protagonisti sono lì per incontrare l’amore, Marianna sta cercando di fare lo stesso per il padre. Quasi come se da figlia fosse diventata l’amica in ‘comune’, quella che spesso fa incontrare due persone, fa nascere una storia.

L’appello di Marianna per cercare la fidanzata al papà

“AAA cerco fidanzata per Alberto (papà)”. Inizia così, come un qualsiasi appello, l’appello di Marianna, che ha poi messo nero su bianco la storia di suo padre, di una famiglia felice. “Mia mamma è morta 3 anni fa, dopo aver festeggiato con gli amici di una vita i suoi 70 anni. È andata via nel giro di due mesi. Alberto l’ha tenuta per mano fino all’ultimo dopo averla accompagnata per 50 anni: un viaggio lungo e bellissimo, fatto di amore”.

Poi la presentazione di Alberto, che non poteva certo mancare: “Papà ha 75 anni, è abruzzese e vedovo da 3. È un bellissimo uomo (e non lo dico solo io), è piacevole, divertente e ironico, ama viaggiare, ascoltare la radio, divorare libri, aggiornarsi costantemente. È un ingegnere, anche nell’animo, iper razionale, sano e affidabile, adora le macchine sportive, gli orologi a pendolo, le immersioni, la costiera amalfitana e viaggiare gli manca terribilmente. Lui è un uomo super attivo e aperto, ma da quando è rimasto solo ha smesso di viaggiare, di partire il weekend e senza una compagna non si sente adeguato. I suoi amici di una vita continua a vederli saltuariamente, ma sono tutti in coppia”. Da qui, quindi, la ‘necessità’, di trovare una fidanzata al papà, che, forse non lo dice apertamente, ma che probabilmente ha solo voglia di rimettersi in gioco.

“Alberto lo merita, io ci voglio provare. Se avete una mamma, una zia, un’amica dai 60 anni in su, che viva a Roma o dintorni, che abbia voglia di rimettersi in gioco, di partire il weekend, di evadere e di stare in compagnia scrivetemi”.

Ma tutto, come ha ribadito Marianna, deve essere fatto senza che Alberto lo sappia. Certo, forse un po’ difficile nel mondo virtuale di Facebook, ma chissà…magari proprio lì nascerà un amore. E da cosa, si sa, nasce cosa.