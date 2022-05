Verissimo, anticipazioni puntata 7 maggio 2022: chi sono gli ospiti di sabato

Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento imperdibile su Canale 5 con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico. Silvia Toffanin, padrona indiscussa del programma, è pronta ad accogliere in studio anche questa settimana tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto tra vita privata e carriera.

L’allenatore ucraino e Vladimir Luxuria in studio a Verissimo

Stando alle anticipazioni, Silvia Toffanin accoglierà in studio Andrij Sevcenko, l’allenatore di calcio ucraino da giorni al centro delle polemiche per la presunta trattativa per l’acquisto del Pescara. E ancora, Vladimir Luxuria, ora opinionista dell’Isola dei Famosi, si racconterà a cuore aperto insieme a Zì Faamelù, la cantante ucraina che è stata respinta alla frontiera per i documenti da uomo.

Manuel Bortuzzo e il film ‘Rinascere’

Non finisce qui. Dopo aver abbandonato la casa del Grande Fratello e dopo aver chiuso la storia d’amore con Lulù Selassié, a Verissimo tornerà Manuel Bortuzzo per una nuova e imperdibile puntata. Si racconterà a cuore aperto e parlerà del film ‘Rinascere’, che presto andrà in onda su Canale 5 e che racconta la sua storia.

Le interviste di sabato a Verissimo

Silvia Toffanin, poi, intervisterà, stando alle anticipazioni, Alessandro Benetton, figlio di Luciano e Maria Teresa Maestri. Che dovrà fare i conti anche con le dichiarazioni rilasciate proprio a Verissimo dalla moglie Deborah Compagnoni, l’ex sciatrice e mamma dei suoi tre figli.

Nunzio e Lda direttamente da Amici

Come sempre ci sarà lo spazio dedicato ad Amici e in studio arriveranno gli ultimi due eliminati, il cantante LDA e il ballerino di latino americano Nunzio, che ripercorreranno la loro avventura, tra sfide e successi, nel talent show di successo di Canale 5.