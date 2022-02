Deborah Compagnoni: chi è, età, carriera, oggi, dove vive, chi è il marito, sci, figli, genitori, nuovo compagno, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Oggi, per la prima volta in studio, arriverà la campionessa, la leggenda dello sci italiano Deborah Compagnoni, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Deborah Compagnoni: chi è, età, carriera, sport, sci

Deborah Compagnoni è nata a Bormio il 4 giugno del 1970 ed è un’ex sciatrice alpina, la prima ad aver vinto una medaglia d’oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali. Nella sua carriera, tra il 1994 e il 1998, nelle discipline come slalom gigante ha vinto tutti i trofei in palio tra olimpiadi e campionati mondiali. Ha vinto 16 gare di Coppa del Mondo e il campionato del mondo di gigante nel 1997. Deborah Compagnoni ha avuto una serie di infortuni e nel 1999 ha partecipato per l’ultima volta a una rassegna a Vail-Beaver Creek, al termine di quella stagione ha deciso di ritirarsi.

Chi è il marito di Deborah Compagnoni: vita privata, figli e nuovo compagno

Deborah Compagnoni è stata sposata con Alessandro Benetton e dal loro amore sono nati tre figli. L’ex sciatrice nel 2002 a Bormio ha fondato insieme ad alcuni amici l’associazione Sciare per la vita, dedicata alla lotta contro la leucemia. La campionessa, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, pare abbia ritrovato l’amore, che sarebbe un maestro di sci.