Alessandro Benetton, chi è l’ex marito di Deborah Compagnoni: età, carriera, oggi, nuova fidanzata, figli, patrimonio, Instagram, Carolyn Bessette

Tra gli ospiti, oltre al calciatore ucraino Shevchenko, Vladimir Luxuria con la cantante Zi Faamelu, anche il manager Alessandro Benetton, per la sua prima intervista a Silvia Toffanin.

Dagli studi al successo di Alessandro Benetton come manager

Alessandro Benetton, secondogenito di Luciano Benetton e Maria Teresa Maestri, è nato a Treviso il 2 marzo del 1964 ed è un imprenditore italiano. Ha studiato negli Stati Uniti, poi nel 1987 si è laureato in business administration a Boston e nel 1991 ha conseguito un master a Harvand, con relatore Michael Porter. Nel biennio 1988-1989 ha lavorato in Goldman Sachs International a Londra come analista nei settori Mergers and Acquisitions, dal 1988 al 1998 è stato presidente di Benetton Formula. Gli anni della sua presidenza sono stati quelli delle vittorie in Formula 1, dei due titoli mondiali piloti conquistati con Schumacher nel 1994 e nel 1995, di quello costruttori vinto nel 1995.

Ma c’è di più. Alessandro Benetton è presidente di 21 Invest, azienda da lui fondata nel 1992, gruppo europeo con uffici a Treviso, Milano, Parigi, Varsavia e Ginevra. È stato presidente di Benetton Group dall’aprile del 2012 al maggio del 2014, poi nel 2016 gli è stato attribuito alla Camera dei Deputati il Premio America della Fondazione Italia. Attualmente è consigliere d’amministrazione di Edizione S.r.l, di Autogrill S.p.A e nel 2022 è diventato presidente di Edizione, che si è trasformata in una SpA.

Chi è l’ex moglie Deborah Compagnoni, vita privata

Alessandro Benetton è stato sposato per ben 13 anni con l’ex campionessa olimpica e mondiale di sci alpino Deborah Compagnoni. Dal loro amore sono nati tre figli, Agnese, Tobias e Luce. Sappiamo che Alessandro Benetton pratica diversi sport, soprattutto sci alpino (è allenatore federale della Federazione Italiana Sport Invernali) e kite surf. Poi, è un grande appassionato e collezionista di arte moderna. Oggi sembrerebbe essere single.

Il grande amore per Carolyn Bessette Kennedy

Alessandro Benetton, quando aveva solo 26 anni, ha vissuto una relazione importante, che oggi ricorda ancora con affetto. Lei si chiamava Carolyn Bessette, una modella di Calvin Klein che anni dopo ha sposato John Fitzgerald Kennedy. Come ha spiegato l’uomo alle pagine de il Corriere della Sera, il loro rapporto è stato speciale: “Non la incontrerò mai più. Morirà nel 1999 in un incidente aereo assieme al marito, era lui a pilotare. La donna era capace di riattivare e stimolare ogni Alessandro che dimora dentro di me: il ragazzo sportivo che fa scorribande, il giovane uomo con la ventiquattrore, il laureando di Harvard”.

I due si sono conosciuti quando Alessandro viveva in America per seguire un master. E a Vanity Fair ha raccontato che l’incontro è avvenuto grazie a un’ex compagna di università di lui: “Mi piacque all’istante, era originale, fuori dagli schemi. Sempre molto elegante nel portamento”. Oggi, però, resta il ricordo.

Instagram: Alessandro Benetton punta sui social

