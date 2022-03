Nunzio Stancampiano di Amici 21: chi è, età, altezza, data di nascita, gare, fidanzata, Instagram

Dopo sfide, esibizioni e gare, finalmente per gli allievi di Amici, il talent show di successo di Maria De Filippi, è arrivato il momento del Serale, la fase finale della trasmissione ambita e desiderata da tutti. Un percorso lunghissimo, fatto di alti e bassi, ma 18 ragazzi, tra cantanti e ballerini, sono riusciti a ottenere la maglia d’oro. Tra loro anche il ballerino di latino Nunzio, voluto nella scuola da Raimondo Todaro.

Chi è Nunzio di Amici, il ballerino di latino americano

Nunzio Stancampiano è nato nel 2003 (la data di nascita non è nota) ad Adrano, in provincia di Catania. E’ altissimo, 192 cm, ed è un giovane ballerino di latino americano. Ha sempre avuto una grande passione per la danza ed è stato seguito negli anni proprio da Raimondo Todaro, ora suo maestro nella scuola di Amici. Nunzio, ormai da tempo, partecipa a competizione di ballo, in tutto il mondo, ed è arrivato anche alla finale dei Campionati Europei nel 2019. Un bel traguardo per il giovane ballerino dal carattere forte e determinato!

L’esperienza ad Amici

Nunzio a settembre si è presentato alla scuola di Amici e subito è stato messo in sfida dalla produzione contro Mattia Zenzola. Alla fine il banco è stato dato a Mattia, altro ballerino di latino americano che è stato per lungo tempo allievo di Todaro. Almeno fino a quando non si è infortunato e ha dovuto lasciare la scuola. E’ a quel punto che Nunzio viene richiamato diventando a tutti gli effetti un concorrente del talent di Maria De Filippi. Un ballerino discusso, che nel percorso, seppur breve, ha avuto molti confronti con la maestra Celentano, che a lui ha sempre preferito Leonardo Lini. Riuscirà a convincerla ora che è al Serale?

Curiosità e fidanzata

Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata. Nunzio sembrerebbe essere single e non hai mai nascosto la sua ammirazione nei confronti delle ballerine professioniste, soprattutto per la moglie di Raimondo Todaro, Francesca Tocca. Sappiamo che ama gli occhiali da sole e che nel 2019 è stato in vacanza a Dubai.

Instagram

Nunzio con l’account Instagram @_n__s__10 vanta oltre 59 mila followers.