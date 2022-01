Manuel Bortuzzo: chi è, età, oggi, libro, sparatoria, Instagram, Paralimpiadi, chi è la fidanzata, Grande Fratello Vip, Lulù

E’ tutto pronto per un’altra imperdibile e attesa puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 come sempre condotto da Alfonso Signorini. Questa volta al suo fianco, come opinionisti, non ci saranno Antonella Elia e Pupo, ma sulle poltrone rosse siederanno due donne: Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che conosce bene i meccanismi della casa più spiata d’Italia perché ha partecipato in passato come concorrente. Tra i partecipanti anche Manuel Bortuzzo , ma conosciamolo meglio!

Manuel Bortuzzo al GFVip: chi è, età, carriera, Paralimpiadi, sparatoria

Manuel Bortuzzo è un nato a Trieste nel 1999. Dopo un lungo periodo a Treviso si è trasferito a Roma per dedicarsi alla sua passione e al suo talento: il nuoto. Si è allenato giorno dopo giorno per raggiungere i suoi successi cosa che ha fatto fin quando la sua vita non è stata stravolta da un colpo di pistola.

Era il 3 febbraio 2019 quando nel quartiere Axa di Roma scoppiò una rissa per futili motivi; due persone – Daniel Bazzano e Lorenzo Marinelli – secano al centro della lite che però non coinvolgeva Manuel. I due dopo essere andati a recuperare una pistola calibro 38 nel loro scooter si sono messi sulle tracce del ragazzo che “li aveva sfidati”.

Nella ricerca hanno notato Manuel e da lontano hanno pensato – erroneamente – fosse lui. Gli hanno così sparato, colpendolo alla schiena. Manuel, allora ventenne, cadde al suolo al fianco di Martina Rossi, una ragazza che il nuotatore frequentava da poco. I due in seguito sono stati arrestati, Manuel operato e ricoverato più volte da lì la sua vita è cambiata.

Manuel Bortuzzo: vita privata, fidanzata, libro

Della vita privata di Manuel possiamo dichiarare con fermezza l’amore che lui prova per i genitori Rossella e Franco. Il ragazzo ha vissuto una lunga relazione con Martina Rossi, presente anche nel giorno della sparatoria. Dopo questa storia Manuel si è legato con Federica Pizzi.

Manuel ha scritto un libro, Rinascere, dal quale nascerà un film; il secondo scritto dopo “Ultima Gara” che racconta la sua storia.

Manuel Bortuzzo: Instagram

Potete seguire Manuel anche su Instagram, al suo account ufficiale di @manuelmateo_ e unirvi ai suoi 156mila follower