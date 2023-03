Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 marzo 2023: anticipazioni

Torna anche questo fine settimana, come di consueto l’appuntamento con Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è, infatti, previsto alle 16 e 30 di sabato 25 e domenica 26 marzo prossimi. Tantissimi i volti noti del mondo dello spettacolo , dello sport e anche della cronaca che saranno presenti in studio in questo weekend.

Ci sono gli ospiti di questo fine settimana

Tra gli altri ci sarà la splendida velina Costanza Caracciolo che ha svestito i panni della showgirl per mettere quelli della mamma e moglie a tempo pieno. È, infatti, la moglie del bomber Bobo Vieri con il quale ha avuto due bambine.

Sarà poi la volta di un altro noto personaggio dello spettacolo, la supermodella, attrice e scrittrice Carol Alt, 62enne americana famosissima negli anni ’80, periodo nel quale ha preso parte a una serie di film oltre a essere comparsa su più di 500 copertine diventando una delle modelle più celebri del suo tempo.

Altra grande attesa della puntata sarà il giovane nuotatore Manuel Bortuzzo che nel 2019 è stato raggiunto alla schiena da un colpo di pistola che gli ha provocato la perdita dell’uso delle gambe. Anche Ariana Bergamaschi, cantante e attrice di teatro, farà capolino negli studi di Canale 5, per raccontarsi ai microfoni della Toffanin.

Il focus sulla scomparsa di Angela Celentano, ormai 27 anni fa

C’è grande attesa per la partecipazione di Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, scomparsa quando aveva soli 3 anni da monte Faito a Vico Equense, durante una gita con la famiglia e gli amici, dopo ben 27 anni dai fatti. Si ripercorrerà quella tragica vicenda che ha allontanato la coppia dalla loro amata figlia che ancora sperano di poter riabbracciare.

Lino Banfi, uno dei attori più rinomati del panorama italiano, sarà tra gli ospiti di questo fine settimana. Un incontro nel quale sicuramente si parlerà anche del suo recente lutto: la perdita dell’amata moglie Lucia. Una storia d’amore lunga una vita e la malattia della moglie, nella quale l’attore l’ha accompagnata fino alla fine. Ma sono ancora altri gli ospiti delle due giornate: Carolyn Smith, Cristiano Malgioglio, Miche Bravi e Giuseppe Giofrè.