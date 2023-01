Angela Celentano è in Sud America? Test del Dna sulla ragazza che le somiglia, ultime notizie

Angela Celentano si trova davvero in Sud America? Certo, nel caso, sarebbe un colpo di scena davvero imprevedibile e completamente inatteso. I genitori della bambina di soli 3 anni che era scomparsa nel 1996 sul Monte Faito nel comune di Vico Equense (Napoli), dopo quella drammatica sparizione, non si sono mai arresti e hanno continuato in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili le loro ricerche. Ora, dopo tanto lavoro, ci sarebbe infatti un’altra pista: quella sudamericana. Proprio in quelle terre, infatti, a quanto pare, sarebbe stata individuata una ragazza dall’«incredibile somiglianza» con Angela, la quale oggi avrebbe 29 anni. La notizia è riportata anche da il Messaggero.

Quarto Grado, anticipazioni prima puntata 9 settembre 2022: la scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano, preso il Dna di una ragazza sudamericana

Dopo aver scovato l’incredibile somiglianza, ecco che è stato seguito il prelievo del dna sulla ragazza sudamericana, la quale ” sospettiamo possa essere Angela Celentano” – queste le parole usate dall’avvocato Luigi Ferrandino, legale dei genitori di Angela, Catello Celentano e Maria Staiano, che, come detto, non si sono mai arresti durante tutti questi anni nel tentativo di riportare a casa la loro figlia scomparsa da anni ormai.

Le somiglianze della ragazza

Ad ogni modo, la somiglianza sarebbe impressionante, soprattutto tra i lineamenti del viso della giovane ragazza latinoamericana e quello della bimba scomparsa. Ma non è soltanto questo. A corroborare la tesi, ci sarebbe anche una voglia sulla schiena della giovane e una che aveva la bimba svanita in quel lontano 1996. ”Angela – così ha detto di recente l’avvocato sulla rete Canale 5 – aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”.