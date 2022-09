Chi l’ha visto?, anticipazioni prima puntata 14 settembre 2022: la scomparsa di Angela Celentano

Dopo la breve pausa estiva torna questa sera, mercoledì 14 settembre, il classico e imperdibile appuntamento su Rai 3 con Chi l’ha visto?, il programma di approfondimento e attualità che mette al centro casi di persone scomparse e segnalazioni. Alla conduzione, come sempre, la giornalista Federica Sciarelli.

Il caso Angela Celentano a Chi l’ha visto?

Questa sera sarà la scomparsa di Angela Celentano ad aprire la puntata. Alla presenza dei genitori, Maria e Catello, saranno mostrati i giochi della piccola, con la speranza che lei, oggi ormai donna, possa riconoscerli.

Dove si trova Carlo La Duca?

E ancora, in diretta ci sarà la mamma di Carlo La Duca: la signora Concetta si rivolgerà all’ex moglie e all’amico e chiederà dove si trova il corpo del figlio. A Chi l’ha visto?, poi, ci saranno tutti gli aggiornamenti sulla morte di Liliana Resinovich: il fratello Sergio è convinto che sia stata picchiata e l’autopsia alimenta i dubbi sul decesso. Come sempre, non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto.