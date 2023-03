Domenica In, Lino Banfi ricorda in lacrime la moglie Lucia. Lino Banfi racconta il lacrime gli ultimi istanti di vita di sua moglie Lucia: “Morta guardando la Clerici”.

Le lacrime di Lino Banfi a Domenica In

Nella puntata di oggi di Domenica In, 5 marzo, sono stati ospiti l’attore pugliese e sua figlia Rosanna Banfi a pochi giorni di distanza dalla terribile perdita che li ha colpiti: la morte della moglie e madre Lucia Lagrasta. Nel salotto di Mara Venier, l’attore è più volte scoppiato a piangere ricordando più di 60 anni di vita con la sua donna e, tra lacrime e commozione ha ricordato anche gli ultimi istanti prima di morire della moglie: “Venerdì scorso guardavamo The Voice Senior, era una cosa che le piaceva. Io sentii Antonella Clerici che per la prima volta nella sua vita non disse ‘adesso c’è la ‘réclame’ ma disse ‘pubblicità’. Mi rimase talmente impressa la cosa che io automaticamente la stavo dicendo a Lucia e mi resi conto che Lucia non c’era più”.

Il lungo matrimonio tra Lino Banfi e la moglie recentemente scomparsa Lucia, non è stato tutto rose e fiori. Non sono mancati momenti critici dove l’attore versava in difficoltà economiche ed era complicato mandare avanti la famiglia, ma la moglie è sempre stato al suo fianco e lo ha sempre spinto ad inseguire i suoi sogni e diventare, poi, uno degli attori comici più noti del mondo dello spettacolo e per generazioni intere il ‘Nonno Libero’ grazie alla longeva serie Un medico in famiglia.

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Banfi ha rivelato anche che alla moglie il giorno del matrimonio fece una promessa. Loro si sposarono dopo la fuitina alle sei di mattina in presenza solo di un sacerdote e di un testimone che poi se ne andò. La donna però sognava il matrimonio in chiesa, con l’abito bianco e Banfi gli promise che per i cinquant’anni di nozze, qualora ci fossero stati, avrebbero fatto una grande festa e così è stato.