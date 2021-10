Lino Banfi: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figli, patrimonio, malattia moglie, film

Torna con il doppio appuntamento della settimana Verissimo, il salotto televisivo di Silvia Toffanin più amato dal pubblico di Canale 5. Per la puntata in onda oggi, domenica 17 ottobre, ci sarà in studio Lino Banfi, che ripercorrerà tra aneddoti ed emozionanti sorprese la sua vita costellata di successi.

Lino Banfi: chi è, età, carriera, film e successi

Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, è nato ad Andria il 9 luglio del 1936, ma ha vissuto fino ai 18 anni a Canosa di Puglia, per poi trasferirsi a Milano e tentare la carriera nel mondo dello spettacolo. Ha esordito nel cinema nel 1960 con il film ‘Urlatori alla sbarra’.

Durante la sua lunga carriera ha recitato in ruoli sia comici che drammatici e ha lavorato con registi famosi del cinema italiano. Insieme a Lando Buzzanca, Alvaro Vitali e Johnny Dorelli, è considerato uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy degli anni ’70 e ’80. Lino Banfi ha raggiunto la notorietà con pellicole cinematografiche come L’allenatore nel pallone, Viene avanti cretino, fino ad arrivare alla fiction di successo ‘Un medico in famiglia’ dove interpreta Nonno Libero, il nonno d’Italia.

Lino Banfi: curiosità, ristorante

La sua famiglia lo ha spinto a provare l’esperienza del seminario, ma lui si è sempre sentito portato per lo spettacolo.

Inizialmente come pseudonimo scelse Lino Zaga, fu poi Totò a spingerlo a modificarlo. Fu il suo impresario, insegnante elementare e marito di Maresa Horn a scegliergli il cognome, prendendo il primo nominativo dal registro di classe dei suoi alunni, Aureliano Banfi.

Il 22 gennaio 2019 il vice premier Luigi Di Maio lo ha nominato membro della commissione italiana all’UNESCO, in sostituzione a Folco Quilici.

Si è dichiarato di centro-destra e nel 2019, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, ha rivelato di essere stato un elettore del Movimento Sociale Italiano.

E’ tifoso della Roma.

Gestisce insieme ai figli un ristorante nel quartiere Prati a Roma, ‘Orecchietteria Banfi’.

Lino Banfi: chi è la moglie, figli

Lino Banfi si è sposato, dopo ben 10 anni di fidanzamento, con Lucia il 1 marzo del 1962. La coppia ha due figli: Walter e Rosanna (attrice).