Rosanna Banfi: chi è, età, carriera, chi è il marito, figli, Instagram, tumore al seno

Rosanna Banfi: chi è, età, carriera

Rosanna Banfi è nata a Canosa di Puglia il 19 aprile del 1963 ed è una nota attrice. Figlia dell’attore Lino Banfi, Rosanna è cresciuta a Roma dove ha avuto modo di frequentare varie scuole e accademie. Dopo aver esordito sul grande schermo alla fine degli anni ’80, ha partecipato a fiction televisive Rai come Il vigile urbano, Un medico in famiglia, Angelo il Custode e tante altre. Nel 2017, sempre con il padre, ha inaugurato a Roma un’orecchietteria per ricordare i sapori della sua terra d’origine, la Puglia.

Rosanna Banfi: chi è il marito, figli

Rosanna Banfi dal 1992 è sposata con l’attore Fabio Leoni. Dall’unione sono nati due figli: Virginia (nel 1993) e Pietro (nel 1998).

Rosanna Banfi: la malattia

Rosanna Banfi ha avuto un tumore al seno. Proprio il padre, Lino Banfi, in un’intervista rilasciata al programma La vita in diretta nel 2009, aveva dichiarato che la figlia era stata operata per il tumore al seno.

Rosanna Banfi: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @rosannabanfi vanta oltre 15 mila followers.