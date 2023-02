Lino Banfi, morta la moglie Lucia Zagaria, madre di Rosanna: era malata di Alzheimer

Morta la moglie di Lino Banfi, Lucia Zagaria, mamma di Rosanna Banfi. Lucia Zagaria da molti anni soffriva di Alzheimer. La donna è morta questa notte. A darne notizia la figlia, attraverso un post su Instagram, con una foto che mostra la madre giovane, seduta in un bar mentre mangia un gelato. “Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio”.

La foto mostra la mamma di Rosanna spensierata come non lo è potuta essere in questi ultimi anni, in cui la malattia l’ha devastata. Anni in cui sia la figlia che il marito, Lino Banfi, le sono stati accanto con amore e dedizione. E proprio da parte dell’attore pugliese non è ancora arrivata nessuna parola, nessun commento. Lino è chiuso nel suo dolore.

Morte Lucia Zagaria, la lunga malattia

Lucia Zagaria era malata da diversi anni. Della sua malattia avevano parlato sia il marito Lio Banfi che sua figlia Rosanna. E proprio Rosanna, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, aveva aperto il suo cuore, raccontando della malattia della mamma. Ai telespettatori aveva raccontato il dolore che provava nell’essere impotente di fronte all’Alzheimer, una malattia che non dà la possibilità di guarigione. Loro due, padre e figlia, potevano solo stare accanto a Lucia, farle sentire il loro amore incondizionato. “Da un po’ di anni – aveva detto ai microfoni di Verissimo – mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

E della malattia e di quanta sofferenza causasse in tutta la famiglia Rosanna aveva parlato anche durante la sua partecipazione alla trasmissione Ballando con le stelle. E così, quando dovete scegliere una coreografia, scelse qualcosa che riguarda sua madre. Ecco le sue parole. “Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella”.