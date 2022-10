Rosanna Banfi, chi è il marito Fabio Leoni: età, figli, cosa fa, Instagram e vita privata

Fabio Leoni è il marito dell’attrice Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi. I due sono sposati dal 1992 e hanno due figli. La moglie, che ha dichiarato di aver avuto un tumore al seno, è un volto noto della tv e recentemente ha preso parte alle trasmissioni Rai Il Cantante Mascherato e soprattutto Ballando con le Stelle dove gareggia con il ballerino Simone Casula. Anche lui lavora ed ha una carriera come attore.

La biografia del marito di Rosanna Banfi Fabio Leoni

Per quanto riguarda la sfera professionale Fabio Leoni ha scelto la carriera nel mondo dello spettacolo come la compagna. E’ un attore nonché sceneggiatore cinematrografico. Inoltre ha scritto dei soggetti per diverse fiction. La coppia dunque, oltre che dall’amore, è unita anche dalla passione per lo stesso lavoro.

Vita privata

Con la moglie, il cui vero nome è Rosanna Zagaria, ha due figli. La primogenita si chiama Virginia ed è nata nel 1993 mentre Pietro è nato nel 1998. La coppia è sposata dal 1992 quindi il matrimonio tra i due dura da ben 30 anni. In occasione dell’ultimo anniversario la moglie ha postato un messaggio su Instagram: