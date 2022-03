Lino Banfi, chi è la moglie Lucia: età, malattia, Alzheimer, figli, matrimonio

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Lino Banfi, ma conosciamo meglio la donna della sua vita, Lucia.

Chi è la moglie di Lino Banfi, malattia

Si chiama Lucia Lagrasta (in Zagaria) ed è lei la moglie di Lino Banfi, la donna che sta al fianco dell’attore da ben 60 anni. Un amore unico, forte, che riesce ad andare oltre. Oltre anche alla terribile malattia che ha colpito Lucia, l’Alzheimer, quella che cancella i ricordi, che fa male a chi le sta attorno. Ma che non ha certo scalfito il rapporto tra Lucia e Lino Banfi, sempre insieme. I due si sono sposati nel 1962 e hanno avuto due figli, Walter e Rosanna.

Matrimonio, figli

Ospite di Silvia Toffanin Lino Banfi ha raccontato a Verissimo: ‘Non c’è una ricetta (per un amore così, ndr). La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze’. Poi con gli occhi lucidi e la voce rotta l’attore ha spiegato che durante la pandemia la moglie gli ha chiesto di ‘morire insieme’: ‘Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio‘. A dimostrazione di quanto il loro amore sia puro e forte!