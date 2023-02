Angela Celentano e il Dna: è stata ritrovata? Ultime news

Sul caso Angela Celentano, ora sono attesti i risultati che provengono dalle analisi del Dna. L’esito dell’attività di comparazione è atteso per la giornata di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, o al massimo per domani, e il risultato sarà certo, inconfutabile.

Quarto Grado, anticipazioni prima puntata 9 settembre 2022: la scomparsa di Angela Celentano

Il test del Dna e la svolta sul caso Angela Celentano

Due potranno essere gli esiti possibili: il primo, di esclusione, e cioè Maria e Catello non sono i genitori della ragazza venezuelana. L’altro, invece, di rapporto filiale. In quest’ultimo caso, la giovane ragazza che si trova dall’altra parte del mondo sarebbe proprio Angela Celentano, come vuole l’ipotesi che ha portato all’esame in questione. Una storia che rimane uno dei misteri più fitti delle cronache italiane. All’epoca era il 10 agosto del 1996, quando una bambina di soli 3 anni, Angela Celentano, spariva nel nulla sul Monte Faito. In totale, 9687 giorni di misteri, dolore, sofferenze, ipotesi sbagliate, piste difficili ed intricate, e verità celate. Ora, però, dopo 27 anni di ricerche a perdere, la svolta potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

La fotografia della modella venezuelana

Qualche tempo, come avevamo riportato, una fotografia di una giovane ragazza venezuelana avrebbe fatto venire un colpo al cuore a sua madre, la quale alla vista di quello scatto è sobbalzata: “È mia figlia”. L’impiego della age progressione conferma le somiglianze individuate dalla donna, così come le affinità somatiche con le sorelle Angela, Rosanna e Noemi. Infine, come in un Nostos omerico, ci sarebbe anche una voglia di caffè nello stesso punto in cui l’aveva la piccola Celentano. Tutto questo, però, ora, deve passare attraverso la prova empirica della scienza. Alla ragazza venezuelana sarebbe stato prelevato un campione di Dna per avere una conferma definitiva.

Il test e i risultati attesti tra oggi e domani

Il materiale genetico prelevato è meglio del codice fiscale, perché è in grado di identificare in modo univoco una persona, senza dubbi di sorta. L’obiettivo, ora, in comparazione con il materiale genetico dei genitori della Celentano, è quello di confermare o smentire un eventuale rapporto di parentela con la ragazza sudamericana. La verità, ad ogni modo, potrebbe arrivare stesso in giornata.