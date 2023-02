Angela Celentano ritrovata? La pista sudamericana e gli esami del Dna. La mamma: ‘È mia figlia’, ultime news

In questi giorni si sono riaccese le speranze di ritrovare Angela Celentano, la bambina scomparsa nel 1996, a soli 3 anni da Monte Faito, mentre era in gita con i suoi genitori. Le speranze di ritrovare l’ormai giovane donna sono riposte nella pista sudamericana. Ora si aspetta l’esito delle indagini sul DNA, dopo che la famiglia Celentano è riuscita a ottenere alcuni campioni. Un test che dovrebbe dare risposte certe in merito.

La speranza di aver ritrovato Angela

Ad avvalorare la speranza che la ragazza sia davvero Angela Celentano è riposta nel fatto che il padre adottivo della ragazza sembra aver avuto rapporti con la Campania, nelle zone vicino a Vico Equense. Quando la mamma della piccola Angela ha visto le foto di quella che potrebbe essere la sua bambina, scomparsa ormai 26 anni fa, ha detto: “Questa è mia figlia”. Sembra non avere dubbi la mamma di Angela perché ‘mi somiglia’. Ma ora resta da vedere se è l’ennesimo buco nell’acqua o se realmente si tratta della bimba scomparsa.

Quando e dove era scomparsa Angela Celentano

Angela era scomparsa il 10 agosto del 1996 mentre si trovava con suo papà catello e la sua mamma Maria in gita su Monte Faito organizzata dalla Chiesa evangelica pentacostale di Vico Equense. All’ora di pranzo della bambina si sono perse le tracce. La famiglia la cerca da 26 anni. Sono stati diversi gli avvistamenti, le persone che nel tempo hanno dichiarato di aver visto Angela. Finora però si è trattato di tutte piste finite nel vuoto.

La pista sudamericana

Ora si segue questa pista sudamericana e la famiglia torna a sperare che si tratti della volta buona. Dell’occasione di potersi ricongiungere ad Angela. Ma occorre ancora avere un po’ di pazienza. Tra qualche settimane dovrebbe essere reso noto l’esito dell’esame sul DNA della ragazza che potrebbe essere Angela Celentano, solo allora si avranno certezze in merito. Un attesa sicuramente snervante per una mamma che aspetta da 26 anni di poter riabbracciare la sua bambina.